موسكو تحذر الناتو: لن نسمح بتكرار المآسي التي حدثت بالعراق

2021/05/31 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ودول أخرى، عندما انتهك حلف الناتو حق الإنسان في […]

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