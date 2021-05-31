2021/05/31 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وتفكيك عبوات ناسفة بحقل نفطي في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وتفكيك عبوات ناسفة بحقل نفطي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وتفكيك عبوات ناسفة بحقل نفطي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).