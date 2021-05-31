2021/05/31 | 16:02 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 03:59 مساءً

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غلق المستشفى الأهلي الوحيد في المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، إغلاق مستشفى الصادق الاهلي في المحافظة لوجود مخالفات ، حسب التعليمات الوزارية.



وذكر اعلام صحة المثنى في بيان انه "تم غلق مستشفى الصادق الاهلي في المحافظة لوجود مخالفات ، حسب التعليمات الوزارية"، مشيرا الى انه بعد غلق المستشفى فأن "جميع المؤسسات الصحية جاهزة و مهيأة لاستقبال المرضى للحالات الطارئة و الباردة مع توفر المستلزمات الخاصة لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة و على مدار الساعة".

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