حالات الشفاء تتجاوز الاصابة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/05/31 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 640 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الموقف الوبائي للوزارة اليوم الاثنين، انها اجرت خلال المدة المحددة 10605فحوصات طبية، اثبتت تسجيل 640 اصابة جديدة منها 121 في اربيل ، و 233 في السليمانية و223 في دهوك و54 في كرميان و9 في رابرين.

واشار البيان الى شفاء 650 مصابا منهم 232 في اربيل و139 في السليمانية و214 في دهوك و13 في حلبجة و38 في كرميان و14 في رابرين، فيما اكد وفاة 6 مصابين، 2 منهم في اربيل ، و2 في السليمانية، و2 في دهوك.

وحسب البيان فإن الوزارة ومنذ تفشي الوباء اجرت 1876270 فحصا مخبريا، فيما اصيب 170094مواطنا، فيما شفي 156364 مصابا، وتوفي 4275 مواطنا، بينما يرقد 9455 مواطنا في المشافي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

PUKmedia

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