التربية النيابية تتخذ قرارا بخصوص امتحانات المراحل المنتهية في العراق

2021/05/31 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت لجنة التربية النيابية، الاثنين، اتخاذها قرار الدخول الشامل للمراحل المنتهية، مؤكدة ان الامتحانات ستجرى في الجامعات.

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي في تصريح تابعه NRT عربية، (31 أيار 2021)، انه "لا يوجد حراك بشأن الدخول الشامل للمراحل المنتهية"، موضحا ان "القرارات التي اتخذتها وزارة التربية هي بمثابة الدخول الشامل، أما الطالب الذي مستواه متدن جدا لم يشمل بدخوله الامتحان الوزاري".



واضاف المكصوصوي، ان "الوزارة سمحت بالدخول بـ 3 مواد فضلا عن إضافة 10 درجات من بين (5 – 6) مواد فقط وهذا يعتبر دخولا شاملا".



واوضح، ان "الامتحانات ستجرى في الجامعات كما في السنوات السابقة"، مشيرا الى أن "الجامعات ستكون مستعدة لإجراء امتحانات السادس الإعدادي فيها باعتبارها مكيفة للامتحانات عكس الكثير من المدارس غير المهيأة لذلك".



وبين المكصوصي، أن "وزارة التربية مستعدة من جميع الجوانب سواء الفنية أم اللوجستية وكذلك طبع الدفاتر وتحضير الأسئلة وإعداد الجداول الخاصة بالامتحانات وإعلان المواعيد للصفوف المنتهية".



وحددت وزارة التربية في الـ27 من آيار الحالي، موعد امتحانات السادس الابتدائي، حيث ستكون يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.

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