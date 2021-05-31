استخبارات الداخلية تضبط عبوات ناسفة في حقل علاس النفطي

2021/05/31 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ضبط عبوة ناسفة في حقل علاس النفطي.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آيار 2021)، أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية والمتابعة الميدانية المستمرة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على عبوات ناسفة عدد (٣) ومساطر تفجير عدد (٢) ضمن قاطع حقل علاس النفطي".

وأضافت " تم اجراء اللازم واتلاف العبوات من قبل خبير المتفجرات التابع الى قيادة عمليات صلاح الدين دون حادث يذكر".

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