الفائض التجاري السعودي مع الدول العربية يرتفع إلى 4.5 مليار دولار بالربع الأول

2021/05/31 | 16:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر ـ السيد جمال: حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بفائض الميزان التجاري مع الدول العربية بنسبة 21.8% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 3.02 مليار ريال (805.33 مليون دولار) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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