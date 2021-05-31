2021/05/31 | 16:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).