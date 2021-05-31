(جوهرة النفط) على رادار كاتانيتش

2021/05/31 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس، اليوم الاثنين، ان لاعب نادي النفط بسام شاكر سيكون ضمن اجندة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش خلال المرحلة المقبلة.

وقال كوركيس في تصريح صحفي، ان “تجربة اللاعب بسام شاكر مع المنتخب الوطني، كانت جيدة رغم ان اللاعب لم يظهر كل طاقته بحكم قصرِ المدةِ، والظروفِ التي أحاطت بدعوته السريعة”.

واضاف ان “المدربَ كاتانيتش راضٍ عن اللاعب وسيكون أحدَ أهمِّ خياراتِه في المرحلةِ المقبلة”، مبيناً ان “المدربَ أوصى اللاعب بضرورةٍ أنْ يتدرب جيدا وأنْ يستفيد من هذه التجربة”.

يذكر ان شاكر الملقب بجوهرة النفط، لم يتواجد ضمن القائمة النهائية لكاتانيتش في التصفيات الاسيوية.

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