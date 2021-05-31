الصين تلغي قرارا تاريخيا وتقرر السماح للزوجين بإنجاب أكثر من طفلين

2021/05/31 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصين إلغاء الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين، لكن مع الحفاظ على حد يتمثل بثلاثة أطفال لكل زوجين.

وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء شينخوا نقلت نتائج اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة رئيس البلاد شي جينبينغ، والذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من نشر نتائج التعداد السكاني الذي تجريه البلاد كل عشر سنوات، والذي كشف عن تراجع كبير في معدل الولادات مبينة ان الاجتماع افضى الى اتخاذ قرار يحرر السياسة الاسرية للعائلات ويسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة طفال أملا في رفع معدل المواليد المنخفض في أكثر دول العالم تعدادا للسكان ولمواجهة زيادة أعداد فئة المسنين بين افراد المجتمع.

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