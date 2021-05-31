برلين تتحرك بعد تقارير حول تجسس الدنمارك والولايات المتحدة على ميركل

2021/05/31 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن برلين على علم بالتقارير الإعلامية حول التجسس على المستشارة أنغيلا ميركل، وهي على اتصال بجميع الوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة، للتحقق من ذلك.وقال المتحدث […]

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