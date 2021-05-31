2021/05/31 | 16:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تناقش افتتاح منفذ "جميمة" في المثنى لتفعيل التبادل التجاري مع السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تناقش افتتاح منفذ "جميمة" في المثنى لتفعيل التبادل التجاري مع السعودية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تناقش افتتاح منفذ "جميمة" في المثنى لتفعيل التبادل التجاري مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).