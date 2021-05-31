2021/05/31 | 16:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 04:28 مساءً

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العصائب: المخابرات الامريكية تقف وراء التصريحات المسيئة للحشد

وجه عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سعد السعدي، الاثنين ، اصابع الاتهام في عملية استهداف الحشد الشعبي فصائل المقاومة الاسلامية إلى المخابرات الأمريكية ومن يقف الى جانبها.



وقال السعدي بحسب اعلام حزبه، أن"الولايات المتحدة الأمريكية وأجنداتها وأجهزتها المخابراتية تقف وراء التصريحات المسيئة للحشد الشعبي وفصائل المقاومة".



وأضاف السعدي، أن"التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع العراقي لا تعدو كونها ضجيجا إعلاميا يراد منه خدمة المشروع الأمريكي، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي قدم آلاف الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي العراقية التي اغتصبها داعش".

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