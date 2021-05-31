2021/05/31 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

1103 مشاهدة

اكد عضو مجلس النواب السابق عزت الشابندر ان الدولة قوية بجيشها وحشدها، ويخطىء من ينظر الى الحشد كمؤسسة مقدسة بجميع فعاله وسائر رجاله.

وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (31 ايار 2021)، ان "الدولة قوية بجيشها وحشدها و يتوهم كثيرا من يريد الالتفاف والتآمر على حقيقة ان الحشد الشعبي هو أحد الموسسات الثابتة في الدولة القوية".

واضاف، انه "يخطئ أكثر من ينظر اليه مقدسا بجميع فعاله وخصاله وسائر رجاله وليس في أصل نشأته ورسالته وبطولات ابناءه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: مخطىء من يقدس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: مخطىء من يقدس الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).