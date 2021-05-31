2021/05/31 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنها “سجلت 4270 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 4990 حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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