الحبر على الورق - حسن مدن

2021/05/31 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حين نريد الإشارة إلى كبر المسافة بين النصوص المكتوبة، أكانت قوانين أو تصريحات وما إليهما، وما هو قائم في الواقع، نقول: «إن الأمر مجرد حبر على ورق»، فالأشياء الجميلة والبرّاقة، المنصوص عليها في الدساتير والتشريعات، أو المدلى بها في التصريحات، لا تجد طريقها إلى التطبيق المنشود، كأن وظيفة «الحبر على الورق» تجميل ما ليس جميلاً.مع ذلك، سيكون تبسيطاً لو نظرنا للأمر من هذه الزاوية وحدها، فللحبر على ا ......





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