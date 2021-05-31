المنظومة الديمقراطية.. هل تتحول الى حمالة اوجه .؟ - علي عرمش شوكت

2021/05/31 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تلجأ عادة معظم المجتمعات المتطورة والنامية ايضاً.



كانت احزاباً اوانظمة ذات النزعة المدنية، التي يسودها التعايش السلمي، الى اعتماد المنظومة الديمقراطية كآلية مجرّبة لارساء الاستقرار والتطور.



الا ان ذلك مرهوناً بوجود حماية لتطبيقات مفردات.



وقبل هذا يتطلب الامر وجود درجة عالية من الايمان بها.



وعدا ذلك تكون الخيمة الديمقراطية مهلهلة قابلة للتجاوز لا بل للتلاعب اوالتحويل الى غطاء لانشاء نظام دكتاتوري ......





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