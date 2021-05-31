ارتفاع الوفيات الى أكثر من80 ألفا والاصابات تتخطى المليونين و914 الف حالة

2021/05/31 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الايرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد الى أكثر من ثمانين الف حالة.

الوزارة أكدت في بيان تسجيل مئتين وسبع عشرة حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يرفع مجمل عدد ضحايا الفيروس الى ثمانين الفا ومئة وستة وخمسين شخصا، مشيرة في الوقت ذاته الى تسجيل أحد عشر الفا واثنتين وأربعين إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات منذ ظهور الفيروس في إيران الى مليونين وتسع مئة وأربعة عشر ألفا ومئة وست وثلاثين إصابة.

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