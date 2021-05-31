وزارة الداخلية: القبض على 25 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة

2021/05/31 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط خمسة وعشرين أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في البلاد.

الوزارة ذكرت في بيان ان مديرية شؤون الإقامة نفذت واجباً مشتركاً بالتنسيق مع الفوج الثاني في اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية للتفتيش والتحري عن المخالفين لشروط الإقامة في العراق أسفر عن القاء القبض على خمسة وعشرين مخالفاً من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لانتهاء إقامتهم، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

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