مُكافحة الإرهاب ينفذ عمليات في الأنبار وبغداد

2021/05/31 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة=================حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مُحافظتي " الأنبار - بغداد " أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين من بقايا عصابات داعـش. كما نفذت تشكيلات الجهاز البطلة عدة واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من البلاد سنعُلن عن تفاصيلها لاحقًا .ان جهاز مُكافحة الإرهاب لهُم القُدرة الكاملة للوصل إلى أصعب المناطق الجُغرافية، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية العاجزين عن مواجهة رجالنا الأشاوس==============اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله ٣١ أيار ٢٠٢١

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