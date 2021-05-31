تخصيص 1.4 بليون دولار أمريكي لدعم 5 محافظات عراقية محررة

2021/05/31 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، الاثنين (31 أيار 2021)، تخصيص 1.4 بليون دولار أمريكي لـ"دعم التعافي" في خمس محافظات عراقية محررة.

وقالت البعثة في بيان إن "مستشارين فنيين من ألمانيا وفرنسا والدنمارك زاروا كركوك يوم أمس، لإيصال رسالة واضحة مفادها أن: التماسك الاجتماعي، والسلام والأمن متطلبات أساسية لتحقيق الاستقرار والتعافي والتنمية".

وأعرب مارتن دالوجسين مسؤول التنسيق الإنمائي لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في كركوك، وفق البيان، عن "سروره لقيام فرقة العمل بمهمة للوقوف على الأوضاع المحلية بشكل أفضل"، مبيناً انه "حين أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد في بغداد مهمة بكل تأكيد لتعزيز تناسق السياسات، فإن مثل هذه المناقشات تكون أكثر ثراء بالمعلومات التي تستقى من أرض الواقع بشكل مباشر".

وأوضحت "يونامي" أن "فرقة العمل المعنية بتحقيق الاستقرار تضطلع بتنسيق جهود الجهات المانحة الرئيسية في العراق والتي يبلغ عددها 27 جهة، ويشترك في رئاستها العراق وألمانيا"، مبيناً أن "الفرقة تركز على محافظة مختلفة كل ثلاثة أشهر، وتقدم التوجيه الاستراتيجي إلى الشركاء العراقيين والدوليين في مجال تحقيق الاستقرار وذلك من خلال مرفق تمويل تحقيق الاستقرار"ز

وأشارت إلى أن "هذا الصندوق الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد خصص مبلغ 1.4 بليون دولار أمريكي لدعم التعافي في خمس محافظات محررة من بينها كركوك، وذلك في تسع مجالات رئيسية هي: الكهرباء والصحة والماء والتعليم والصرف الصحي وسبل كسب العيش والبلديات والطرق والجسور والتماسك الاجتماعي".

ونقلت عن زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قولها إن "مرفق تمويل تحقيق الاستقرار يظل هو الشريك الذي تختاره الحكومة العراقية والشركاء الدوليون في تنفيذ عملهما الرامي إلى تحقيق الاستقرار، وإحلال السلام والاستقرار في بلد عانى أشد المعاناة في ظل تنظيم داعش".

كما نقل البيان عن راكان الجبوري محافظ كركوك، قوله خلال اجتماع الذي عقد معه تأكيده على "ضرورة أعادة تأهيل أماكن الايواء"، فيما شددت بياتا هوبي الرئيسة الألمانية لفرقة العمل على "دعم مجتمع المانحين المستمر للجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في كركوك وجميع المناطق المحررة".

ولفتت "يونامي" إلى أن "المستشارين الفنيين عادوا إلى العاصمة، بعد زيارة ناجحة، بفهم عميق ومباشر حول أنشطة تحقيق الاستقرار الجارية في كركوك استعدادًا لاجتماع رفيع المستوى ستنظمه فرقة العمل المعنية بتحقيق الاستقرار في 02 حزيران 2021 في بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 1.4 بليون دولار أمريكي لدعم 5 محافظات عراقية محررة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 1.4 بليون دولار أمريكي لدعم 5 محافظات عراقية محررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).