2021/05/31 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، العثور على كدس من الاعتدة والمواد المتفجرة جنوب بغداد

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز مكافحة الإرهاب وبدلالة إرهابي ملقى القبض عليه سابقاً تتمكن من العثور على (كدس) من المواد المتفجرة والاعتدة في منطقة الرضوانية جنوب بغداد”.

واوضحت، ان “الكدس احتوى على حزام ناسف وعبوتين ناسفتين مع بندقية وقاذفة RBG7 واحدة وثلاثة أجهزة كاتمة للصوت، أسلاك تفخيخ وكاميرا نوع بايوسونك مع (9) صواعق وكمية من العتاد الخفيف، مادة سيفور وحقائب ومواد طبية”.

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