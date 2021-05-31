مكافحة الارهاب تطيح بثلاثة ارهابيين في بغداد والانبار

2021/05/31 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من بقايا تنظيم داعش في بغداد والانبار.وقال اللواء يحيى رسول في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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