جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين في بغداد والأنبار

2021/05/31 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على 3 إرهابيين بعمليات أمنية في بغداد والأنبار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مُحافظتي الأنبار وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين من بقايا عصابات داعـش"، لافتا الى أن "تشكيلات الجهاز البطلة نفذت عدة واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من البلاد سنعُلن عن تفاصيلها لاحقا".

وأضاف، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لهُم القُدرة الكاملة للوصول إلى أصعب المناطق الجُغرافية، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية العاجزين عن مواجهة رجالنا الأشاوس".

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