الإطاحة بثلاثة إرهابيين في محافظتين

2021/05/31 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، الإطاحة بثلاثة إرهابيين في بغداد والانبار.

وقال اللواء رسول في بيان، ور لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مُحافظتي الأنبار - بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين من بقايا عصابات داعـش".

وأضاف "كما نفذت تشكيلات الجهاز البطلة عدة واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من البلاد سنعُلن عن تفاصيلها لاحقًا "، مشيراً إلى أم "جهاز مُكافحة الإرهاب لهُم القُدرة الكاملة للوصل إلى أصعب المناطق الجُغرافية، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية العاجزين عن مواجهة رجالنا الأشاوس".

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