اصدار جوازات لاطفال التوحد في السليمانية

2021/05/31 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية جوازات محافظة السليمانية، اليوم الاثنين ان ترسل وفدا من الضباط الى مركز علاج التوحد لإصدار جوازات للأطفال المرضى.

وتحدثت مسؤولة إعلام المديرية العامة لجوازات السليمانية الرائد بيان جمال لـ PUKmedia، قائلة، "بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف 1 حزيران من كل عام قررت مديرية الجوازات ان تصدر جوازات لـ 16 طفلا من المصابين بمرض التوحد في مركز علاج التوحد مبادرة من المديرية لعدم استطاعة هؤلاء الاطفال القدوم الى قسم الجوازات بسبب أوضاعهم المرضية والنفسية الحرجة."

مدير مركز التوحد رحمان علي أثنى على الموقف في مؤتمر صحفي وقال "نحن سعداء بهذه العمل الانساني من قبل مديرية جوازات محافظة السليمانية لتقديم الخدمة الانسانية لهؤلاء الاطفال في مركز التوحد باصدار جوازات لـ 16 طفلا من مجموع 45 من الاطفال في المركز."

PUKmedia / عدنان الجاف

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