2021/05/31 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا اليوم الاثنين، مؤكدة شفاء 4990 مصابا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان الوزارة فقد تم اجراء 39380 فحصا مخبريا خلال المدة المحددة، وتم تسجيل 4270 اصابة جديدة بالفايروس فيما شفي 4990 مصابا، وتوفي 24 مصابا جراء الاصابة بالفايروس.

واشار الوزارة الى انها قامت بتلقيح 17907 مواطنين بلقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح 594927 مواطنا.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4270 اصابة جديدة بكورونا في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4270 اصابة جديدة بكورونا في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).