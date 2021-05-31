إلغاء 500 رحلة جوية بعد تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا جنوب الصين

2021/05/31 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت الصين، الاثنين، زيادة مفاجئة بإصابات كورونا بجنوب البلاد، برصدها 20 إصابة محلية جديدة خلال اليوم السابق، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم "قوانغ دونغ".

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ولم تكن هناك سوى سبع إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية، وظهرت بقية الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وبحلول الساعة 11:40 صباح اليوم تم إلغاء أكثر من 500 رحلة من مطار قوانغدونغ الدولي، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الرحلات ليوم الاثنين.

وفرضت السلطات يوم السبت إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضا 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 22 إصابة قبل يوم.



ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 91099 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

"رويترز"

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