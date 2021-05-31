إرادة التّحرير في فلسطين / النّظام العربيّ في محكمة التّاريخ - الطايع الهراغي

2021/05/31 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " الخيانــة فــي حــدّ ذاتهـــا مِيتــــة حقيـــرة ".



-- غسـّــــان كنفانــي ( 1936 / 1972 ) -- " نحـن لا نستسلـم ، ننتصـر أو نمـوت ، هــذه ليســت النّهايـة، بــل سيكــون عليكــم أن تحاربــوا الجيــل القــادم والأجيــال التــي تليــه ، أمّــا أنــا فــإنّ عمــري سيكــون أطــول مــن عمــر شانقــي ".



-- عمــر المختــا ر ( 1858 / 1931 ) -- " النّضال ضدّ ......





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