وكالة الاستخبارات: ضبط عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير بحقل علاس النفطي

2021/05/31 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بضبط عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في حقل علاس النفطي.

وذكرت الوكالة، في بيان أنه من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على عبوات ناسفة عدد ثلاث ومساطر تفجير عدد اثنتين ضمن قاطع حقل علاس النفطي.

وأضاف بيان الوكالة، أنه تم إجراء اللازم واتلاف العبوات من قبل خبير المتفجرات التابع الى قيادة عمليات صلاح الدين دون حادث يذكر.

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