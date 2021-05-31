2021/05/31 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الاثنين، إن الإمارة تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.وقال المكتب الإعلامي في تغريدة على حسابه بتويتر: “هيئة الطرق والمواصلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050 المركز الخبري الوطني.

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