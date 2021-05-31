إيران تكشف عن موعد بدء التطعيم بلقاحها المحلي ضد كورونا

2021/05/31 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، عن بدء التطعيم في مكافحة كورونا بلقاح مصنع محلياً اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وأعرب نمكي، في تصريح له خلال مراسم حملة طريق السلامة بمحافظة كيلان/ شمال ايران/ اليوم الاثنين، أفادت به قناة العالم الإيرانية الرسمية عن ابتهاجه لتأييد المرحلة الثانية من الاختبار السريري للقاح الايراني المضاد لكورونا في معهد باستور ومجمع البركة كما ان المرحلة الثالثة من الاختبار تجري بشكل جيد.

واضاف، إنه كما وعدنا فإن اللقاح الايراني سيكون جاهزا للاستخدام في نهاية فصل الربيع الجاري وسيبدأ العمل لغاية الاسبوع المقبل الا ان تنفيذ بعض البروتوكولات يتطلب القيام بهذا العمل بشكل طوعي وسأتطوع مع زملائي لهذه المرحلة.

ووصف اللقاحات الايرانية بأنها من أفضل اللقاحات وأقلها اضرارا سواءً لقاح مؤسسة باستور أو لقاح مؤسسة “بركت” وتبعا لذلك استطاعت ايران الانضمام الى نادي البلدان المصنعة للقاحات ونجحت في اختصار الطريق الذي يتطلب عشرين عاما خلال عام واحد فقط.

ويوم أمس اعلن مدير ابحاث لقاح بركت انه تم لحد الآن انتاج مليون جرعة من لقاح “كوف ايران بركت” المضاد لفيروس كورونا، مشيرا الى انه سيتم انتاج 18 مليون جرعة حتى ايلول /سبتمبر/المقبل.

وقال حسن جليلي: منذ اليوم الذي اجرينا فيه الدراسات السريرية، كان الإنتاج الوفير للقاحات على جدول الأعمال أيضًا وبذلك أصبح لدينا الآن خطان إنتاج في شركة شفافارمد، وسيتم تشغيل المرحلة الصناعية الثانية في المستقبل القريب.

واضاف: منذ أسابيع قليلة بدأ تشغيل المرحلة الصناعية للقاحات، وقد أنتجنا بالفعل مليون جرعة من اللقاحات ، ونحن مستعدون لتسليمها الى وزارة الصحة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع جليلي قائلا: سنحاول إنتاج 3 ملايين جرعة من اللقاح في يونيو/حزيران، وزيادة سعة الانتاج في يوليو/تموز، والوصول إلى أكثر من 18 مليون جرعة في سبتمبر/ايلول المقبل، كما سيقوم الباحثون أيضًا بزيادة كفاءة اللقاح.

من جانب آخر، اعلن رئيس معهد “باستور” الايراني علي رضا بيكلري عن بدء تطعيم الجرعة الثانية للمرحلة الثالثة او النهائية للقاح كورونا المشترك بين معهد “باستور” الايراني ومعهد “فينلا” الكوبي لـ 24 الف شخص في ايران.

وقال بيكلري في تصريح له اليوم الاحد: انه تم انجاز تطعيم الجرعة الاولى للقاح المشترك بين معهد “باستور” الايراني ومعهد “فينلا” الكوبي الذي هو الان في مرحلته الثالثة او النهائية لـ 24 الف شخص متطوع في 8 مدن وهي اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، ساري، بابل، همدان وزنجان، وتم البدء بالجرعة الثانية لهم في الاسبوع الماضي.

واضاف: اننا وبعد الانتهاء من تطعيم هؤلاء الافراد المتطوعين في المرحلة الثالثة، نامل بان نتمكن من تحليل النتائج الاولية في غضون الاسابيع القادمة لنحصل على ترخيص الاستعمال في حال موافقة خبراء منظمة الاغذية والادوية في البلاد على ذلك.

وقال بيكلري: انه فضلا عن تطعيم جرعتي اللقاح المشترك بين معهدي “باستور” الايراني و”فينلا” الكوبي اللتين يجري حقنهما بفاصل زمني قدره 28 يوما، سيتم ايضا تطعيم اللقاح “يادآور” في مدينتي زنجان ويزد بعد شهر من الان.

واوضح بانه لم تكن هنالك لغاية الان اي هواجس خاصة او اعراض تذكر في مجال تطعيم الجرعة الاولى للمتطوعين الـ 24 الفا الذين جرى حقنهم باللقاح المشترك بين ايران وكوبا.

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