2021/05/31 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عزمها دعم الأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث.

وقال المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في اجتماع اليوم، إن تنفيذ هذه السياسة وإجراءاتها الداعمة ذات الصلة، سيساعد في تحسين الهيكل السكاني في الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد.

هذا ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ بدء نفاذ هذا الإجراء.

تجدر الإشارة إلى النمو السكاني في الصين سجل أبطأ معدل له منذ عقود، ليصل مجموع عدد السكان إلى 1.411 مليار نسمة، بحسب نتائج آخر تعداد سكاني، ما سلط الضوء على أزمة تلوح في الأفق بسبب ارتفاع معدل الأعمار وشيخوخة المجتمع.

وازداد عدد سكان الصين بمقدار 72 مليون نسمة، لكن النمو السكاني البالغ 5.4% خلال العقد الماضي كان الأبطأ منذ ستينات القرن الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد لمعدّل الولادات في البلد الأكثر تعدادا بالسكان في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عقود من الحظر.. الصين تسمح بالطفل الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عقود من الحظر.. الصين تسمح بالطفل الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).