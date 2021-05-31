2021/05/31 | 17:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابية: سنعمل على تعديل قانون التقاعد الموحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: سنعمل على تعديل قانون التقاعد الموحد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: سنعمل على تعديل قانون التقاعد الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).