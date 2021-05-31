2021/05/31 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اقتراح نيابي بعقد اجتماع طارئ لوضع حلول بشأن رواتب الحماية الاجتماعية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:17

واع/

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