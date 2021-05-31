إيران تعلن التوصل إلى “تفاهمات أولية” مع السعودية بشأن الحج

2021/05/31 | 17:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وازرة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه “تم التوصل إلى تفاهمات أولية إيجابية مع السعودية بشأن أداء مناسك الحج هذا العام”.وخلال مؤتمر صحفي، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على سؤال حول المحادثات بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن هذه المحادثات لا تزال جارية، وقال: “تتواصل هذه المحادثات في أجواء مناسبة، […]

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