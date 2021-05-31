كوسرت رسول: الاتحاد الوطني بدأ نضاله من قمم جبال كوردستان الشامخة

2021/05/31 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني تأسس بعد انهيار الثورة وفقدان شعبنا الامل، وبدأ النضال من قمم جبال كوردستان الشامخة.

وقال السيد كوسرت رسول علي في بيان له بمناسبة الذكري الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني وبعد تأسيسه وبدئه بالنضال اعاد الامل لشعبنا وحول النكسة الى مقاومة وتحرير كوردستان من اعتى الانظمة الفاشية والدكتاتورية، مشددا على ان الاتحاد الوطني تأسس من اجل مواجهة الاضطهاد وتأمين حياة كريمة للشعب الكوردي.

وأضاف ان الاتحاد الوطني لم يتوقف دوره عن اطلاق الثورة بل ناضل وقدم التضحيات وفي 1991 قاد الانتفاضة حتى تم تطهير كوردستان من البعث الفاشي وتم اجراء اول انتخابات في كوردستان، وحتى اسقاط نظام البعث وتحرير العراق وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي، كان الاتحاد الوطني دوما في المقدمة والقيادة.

وشدد على ان الاتحاد الوطني يجب ان يبقى في المقدمة لتقديم الخدمات للمواطنين والدفاع عن الديمقراطي والحرية وحقوق الانسان لانه تأسس لمواجهة الاضطهاد وتأمين حياة كريمة للمواطنين.

PUKmedia / خاص

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