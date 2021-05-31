القبض على ارهابيين في بغداد والانبار

2021/05/31 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ عمليات امنية في العاصمة بغداد والانبار، مؤكدا القبض على 3 ارهابيين خلال هذه العمليات.

وجاء في بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أفراد جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا "من تنفيذ عمليات في مُحافظتي الأنبار وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين من بقايا عصابات داعـش"، لافتا الى أن "تشكيلات الجهاز نفذت عدة واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من البلاد سنعُلن عن تفاصيلها لاحقا".

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