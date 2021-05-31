برشلونة يعلن رسميا عن اولى صفقاته للموسم المقبل

2021/05/31 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في صفقة انتقال حر.

وقال برشلونة، إن أغويرو سيوقع عقدا حتى نهاية موسم 2022/2023، وتبلغ قيمة فسخ العقد 100 مليون يورو.

وسبق أن لعب أغويرو في الدوري الإسباني من بوابة أتلتيكو مدريد.



حيث لعب له 5 مواسم، سجل فيها 100 هدف وصنع 46.

وجاء تعاقد برشلونة مع أغويرو بعد رحيله عن مانشستر سيتي، حيث خاض آخر مباراة له مع النادي الإنجليزي، يوم السبت الماضي، في الخسارة 0/1 أمام تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أغويرو 260 هدفا وصنع 73 خلال 390 مباراة مع مانشستر سيتي، على مدار 10 مواسم.

✍️ @aguerosergiokun💙❤️ #KunCuler

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

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