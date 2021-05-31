الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء من مادتين وتكشف عن قرار هام مع كوردستان

2021/05/31 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الاثنين، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادتي الدجاج والبيض، بعد حل مشكلة التهريب في إقليم كوردستان.

وقال الخفاجي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT اليوم، (31 ايار 2021)، انه تم "تحقيق الاكتفاء الذاتي للدجاج والبيض بعد زيارة مزارع إقليم كوردستان في صناعة الدواجن"، مرجحا "قرب تحقيق الاكتفاء بنسبة 100%".

وأوضح انه "تم الاتفاق على تصدير محاصيل كوردستان إلى جنوب العراق وتصدير محاصيل الأخير إلى الإقليم، فلا توجد مشكلة بهذا الخصوص".

وبين، ان "المشكلة التي كانت عالقة في موضوع الدجاج والبيض هي بسبب التهريب الحاصل من المنافذ غير الاصولية في كوردستان وسيتم السيطرة عليها بجهود سلطات الاقليم".

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