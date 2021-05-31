اليونان وتركيا تقتربان من التهدئة بعد توتر دبلوماسي

2021/05/31 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزيرا خارجية اليونان وتركيا، الاثنين، في أثينا عن لقاء سيعقد بين زعيمي البلدين في يونيو في بادرة تهدئة بعد الخلاف الدبلوماسي الشفوي الذي حصل في أنقرة قبل شهر.

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