2021/05/31 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تطالب أنقرة وحزب العمال بحل مشاكلهم على الاراضي التركية

كتلة الديمقراطي الكردستاني تطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح من الخروقات التركية

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