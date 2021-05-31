2021/05/31 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الصحة النيابية، الإثنين، عن حقيقة الإبقاء على وكيل وزارة الصحة هاني العقابي بمنصب الوزير دون اختيار شخصية جديدة.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن، لـ(بغداد اليوم)، ان "الأنباء، التي تحدثت عن الإبقاء على وكيل وزارة الصحة هاني العقابي بمنصب الوزير دون اختيار شخصية جديدة، غير صحيحة، فرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينوي اختيار شخصية مهنية مستقلة لهذا المنصب في القريب العاجل".

وبين حسن أن "هناك أسماء مرشحة لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمنصب وزير الصحة، سيختار واحدا منها خلال الفترة المقبلة، ثم يرسلها الى مجلس النواب للتصويت له ومنح الثقة، وان مجلس النواب، سيدرس السيرة الذاتية للمرشح قبل منحه الثقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تكشف حقيقة بقاء العقابي وزيراً للصحة: هذا من يريده الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تكشف حقيقة بقاء العقابي وزيراً للصحة: هذا من يريده الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).