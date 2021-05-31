برلماني: الكهرباء وسط حقل ألغام ولن تتحرر الا في هذه الحالة

2021/05/31 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، اليوم الاثنين، ان انقاذ ملف الكهرباء في العراق من حقل الألغام المحيط به بحاجة الى ارادة قوية وحكومة تمتلك القوة والجرأة.

وقال الفايز في تصريح صحفي، ان “قطاع الكهرباء ورغم حجم الموال الكبير جدا الذي تم انفاقه عليه، الا ان السبب الأساسي في عدم تقدم هذا القطاع في العراق هو الفساد وحيتانه”، مبينا انه “اضافة الى الفساد فأن هنالك جهات مستفيدة من تجهيز العراق بالكهرباء ماديا ولا يروق لها حل هذا الملف لما يحققه لها من مورد مالي لهم”.

واضاف الفايز، ان “هنالك العديد من الامور المتداخلة فيما بينها وادت الى استمرار التراجع في هذا القطاع الحيوي”، مشددا على اننا “لن تستطيع تحرير هذا القطاع من حقل الالغام المحيط به الا من خلال استئصال الفساد والذي لن يتحقق دون وجود ارادة قوية وحكومة قادرة على مواجهة حيتان الفساد”.

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