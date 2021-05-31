2021/05/31 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه أنظار المشجعين دائمًا، صوب المهاجم، أو لاعب خط الوسط القادر على تسجيل الأهداف، ويضعون عليه الآمال لهز شباك المنافسين، ولكن في دوري الخليج العربي، نجد أن المدافع أيضًا، أصبح يجيد لغة الأهداف.

وعلى الرغم من قلة عدد أهداف المدافعين، مقارنة بمركز المهاجم، فإن الكرة الهجومية التي تميز بها دوري الخليج العربي في الموسم الأخير 2020-2021، جعلت المدافعين يضعون بصمتهم على 44 هدفاً من إجمالي 566 هدفًا.

وجاء يوسف جابر ناصر مدافع شباب الأهلي، في الصدارة، بتسجيله 5 أهداف، ليثبت صاحب الـ 36 عامًا، أن العمر هو مجرد رقم فقط، وأن الجهد والعطاء، هما معيار الحكم على أداء أي لاعب.

ورغم غياب مدافع شباب الأهلي، عن فريقه معظم مواجهات الدور الثاني بداعي الإصابة، حيث شارك في 16 مواجهة، فإنه استطاع أن يضع بصمته على الأهداف الخمسة، والتي جاءت من داخل منطقة الجزاء.

وسجل 4 أهداف من داخل المنطقة، ومنها هدف بالرأس، وهدف من نقطة الجزاء، وهدف من خارج منطقة الجزاء، كما ساهم يوسف بـ 16 تمريرة مؤثرة، وصنع هدفاً واحداً، و340 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس.

وجاء في المركز الثاني، البرازيلي المقيم جيانلوكا منيز مدافع الوحدة، بـ 3 أهداف خلال 18 مباراة شارك فيها مع فريقه، وسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء، وهدفاً من داخل المنطقة.

ويمتاز منيز، بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث سدد 13 مرة، منها 7 تسديدات على المرمى، و11 تمريرة مؤثرة، بالإضافة إلى 186 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس.

ويتواجد العراقي المقيم محمد مصطفي، لاعب الفجيرة، في المركز الثاني أيضاً، بثلاثة أهداف خلال 20 مباراة، وجاءت أهدافه عن طريق الكرات الرأسية التي يجيدها، كما سدد 10 تسديدات، منها 7 على المرمى، وأرسل 126 تمريرة مؤثرة في ملعب المنافس.

وجاء في المركز الثالث، 5 لاعبين يشغلون مركز المدافع، وسجل كل منهم هدفين، وهم هويجلو نيريس لاعب الوصل، محمد إسماعيل الجنيبي لاعب الظفرة، شاهين عبد الله لاعب الشارقة، خليفة الحمادي لاعب الجزيرة، والياباني تسوكاسا شيوتاني لاعب العين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدافع الهداف.. ظاهرة في الدوري الإماراتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدافع الهداف.. ظاهرة في الدوري الإماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).