2021/05/31 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: العراق يسعى لتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 17:56

واع/

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