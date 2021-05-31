2021/05/31 | 18:07 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 05:52 مساءً

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النجف تنفذ مشروعا يدخلها للشبكة الوطنية مباشرة

اعلنت محافظة النجف الاشرف عن تنفيذ مشروع الـ400 kv الذي سيدخلها للشبكة الوطنية مباشرة.



وطالب المحافظ لؤي الياسري في بيان اليوم "الوزارة الاخذ بنظر الاعتبار المكانة السياحية للنجف والزيادة المستمرة باعداد الساكنين فيها من المحافظات الاخرى فضلا عن بدء الموسم الزراعي".



وبين ان "المشروع يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في النجف وسيدعم قطاع الكهرباء بشكل كبير حيث سيجعل المحافظة مرتبطة مباشرة بالشبكة الوطنية بدل من وضعها الحالي كحلقة أخيرة مشيرا الى ان نسب الاعمال تسير وفق المعدلات الزمنية المحددة ونامل منتصف شهر آب المقبل الانتهاء من التنفيذ وادخال المشروع الخدمة".



وطالب الياسري من الوزارة مجددا انصاف النجف بتجهيزها من الطاقة الكهربائية والاخذ بنظر الاعتبار المكانة السياحية والزيادة المستمرة باعداد الساكنين فيها من المحافظات الاخرى فضلا عن بدء الموسم الزراعي وضرورة تجهيز المناطق الزراعية بالطاقة لانجاحه.



واضاف ان المشروع سيزيد الوثوقية الكهربائية للمحافظة وذلك بربطها بالشبكة الوطنية الرئيسية بالضغط الفائق من خلال ربط محافظات الفرات الاوسط مع بعضها حيث ستكون محافظة النجف مركز حمل بين المحافظات"، مشيرا الى ان "المشروع يعتبر اول خط ٤٠٠ ك.



ف مزدوج الدائرة يربط محافظات الفرات مما ينعكس ايجابا على زيادة القدرة الكهربائية ومعدلات التجهيز للمحافظة موضحا ان المشروع يتألف نصب ٣٧ برجا مزدوج الدائرة( دبل سيركت ) وان الاعمال في المشروع انطلقت في الاول من نيسان الماضي ومدة المشروع 135 يوما".

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