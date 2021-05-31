2021/05/31 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أطلق البنك الدولي في العراق، اليوم الإثنين، تقرير التنمية البشرية (مراجعة الإنفاق العام في العراق).وناقش البنك استجابة الحكومة لمعالجة أوجه القصور في مؤشرات رأس المال البشري في إطار خارطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي يطلق تقرير التنمية البشرية الخاص بالعراق..



تفاصيل المركز الخبري الوطني.

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