جنوب سوريا.. قرار عسكري يحرم الشبان من

2021/05/31 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحرك مفاجئ أصدرت "مديرية التجنيد العامة" التابعة لنظام الأسد قرارا حرمت بموجبه شبان مناطق الجنوب السوري من الحصول على "موافقات السفر"، وهي وثيقة تخول صاحبها مغادرة البلاد بعد دفع مبلغ مالي أو ما يسمى بـ"الكفالة".

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