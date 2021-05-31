وزير النفط يبحث مع ’اكسون موبيل’ التعاون في مجال استثمار الغاز والطاقة النظيفة

2021/05/31 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركات العالمية الرصينة في مجال استثمار الغاز والطاقة النظيفة.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 ايار 2021)، ان "وزير النفط استقبل النائب الاول لرئيس شركة اكسون موبيل واكد حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركات العالمية الرصينة ومنها شركة اكسون موبيل".

واضاف الوزير ان "العراق يسعى الى توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة وهي الان تعد من اولويات الوزارة"، معبراً عن "امله في ان تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيداً من تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعزز من فرص التنمية المستدامة للعراق".

فيما عبر توم شوسلر، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل عن "امله في زيادة حجم التعاون الثنائي في مجالات عديدة ومنها قطاع الطاقة والبنى التحتية".وقد حضر اللقاء بحسب البيان "كريم حطاب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام دائرة العقود والتراخيص ومدير المكتب الاعلامي وعدد من المسؤولين في شركة اكسون موبيل".

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